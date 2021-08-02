İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı 30 Ağustos'ta hizmete girecek

36 yıldır Rami'de faaliyet gösteren Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de inşa edilen modern çarşının 30 Ağustos'ta hizmete açılmasını heyecanla bekliyor.

Başakşehir'de 322 bin metrekarelik alana sahip yeni çarşıda, 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke kuruluyor.

Rami'de 1985 yılında ticarete başlayan esnaf, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneğinin (İGTOD) girişimiyle Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınıyor.

"Çarşı içindeki mülkiyetlerin tamamı sahiplidir"

İGTOD Başkanı Mustafa Karlı, yaptığı açıklamada, İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın inşasının bittiğini ve bazı esnafın dükkanlarının iç tadilatını yaptığını söyledi.

Çarşının 322 dönüm üzerine kurulduğunu dile getiren Karlı, "Hemen hemen bitmeyen hiçbir yerimiz yok. Çevre yolları ile alakalı birkaç sıkıntımız var. Onu da yetkililerle görüştük, en geç 20 Ağustos'a bitiriyorlar." dedi.

Karlı, çarşıda inşası biten caminin müftülüğe teslim edileceğini belirterek, "Ticaret bloklarımız da bitti. Bitmemiş hiçbir yerimiz yok. Banka bloğumuzda son rötuşlar yapılıyor. 8 bankalık bloğumuz var. Çarşı içindeki mülkiyetlerin tamamı sahiplidir, boş mülkiyet söz konusu değil." diye konuştu.

Elektrik sayaçlarının takılıp abonelik işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Karlı, şunları anlattı:

"Çarşıda 100 kişilik istihdam var. 60 kişi civarı güvenliğimiz var. Temmuzun 15'i itibarıyla güvenliği teslim aldık. Mali, idari binamızda çalışacak arkadaşlarımız var. Teknik, onarım ve bakım personeli var. Bunlar da yaklaşık 40 kişiyi buluyor. Buranın iskanı alındı, anahtarların hepsi teslim edildi. Hiçbir sıkıntımız yok."

"30 Ağustos'ta İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmış olacağız"

Karlı, haziran ayının başında İstanbul Valiliği İl Kültür Müdürlüğünden Rami Gıda Toptancıları Hali'nin tahliyesi için resmi yazı geldiğini belirtti.

Rami Gıda Toptancıları Hali'nin boşaltılmış şekilde 30 Ağustos'ta İl Kültür Müdürlüğünce teslim alınacağını ifade eden Karlı, şöyle devam etti:

"Biz de üst yazıyla bütün üyelerimize bildirdik. Eyüp Belediyesinin de tahliye yazısı geldi. Eyüp Belediyesi, esnafı tek tek gezerek herkese tahliye yazısını tebliğ etti. 30 Ağustos'ta İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmış olacağız. 1985 yılında Rami'ye geçici 2 yıllığına gelmiştik. 36 yıldır ilkel şartlarda orada yaşıyoruz, sıkıntı yaşadık. Rami'nin yüzde 80'inin alt yapısı yok."

Karlı, İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın Türkiye'de bir emsali olmadığını vurgulayarak, "Mega Center ve Rami Kuru Gıda Hali bir bütün. Dolayısıyla Mega Center'da dükkanları olanların Rami'de de dükkanları var. Şu an orada faal çalışıyorsa buradakini kiraya vermiştir. Kiracılık olayı da buradan çıkıyor. Dolayısıyla bütün esnafımız buraya taşınacak. Böyle bir ortam ne Mega Center'da ne Rami'de ne de başka bir yerde var." diye konuştu.

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nda herkese yer olduğunu anlatan Karlı, Rami'deki kiracılara, çarşıda yer temininde yardımcı olacaklarını söyledi.

"Kanal İstanbul'un gıdacılara çok değer katacağına inanıyorum"

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın Kanal İstanbul'a komşu olduğunu ifade eden Karlı, "Cumhurbaşkanımız, bize 300 metre mesafede bulunan (Kanal İstanbul) birinci viyadüğün temel atma törenini yaptı. Bakliyat sevkiyatlarımızın çoğu Mersin'den geliyor. Hem şehirlerarası hem de iller arası trafik sirkülasyonunu düşürmek amacıyla buraya liman tarzı bir şey yapılmasını talep ediyoruz. Kanal İstanbul'un gıdacılara çok değer katacağına inanıyorum. Kanal İstanbul'u dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

- "Farklı bir lokasyondayız, Trakya bölgesine yakınız, yeni müşterilerimiz olacaktır"

Esnaf İlker Kaynak ise Başakşehir'deki çarşının alt yapısının hazır olduğunu ve dükkanların boyutlarının Rami'deki yerlerine göre daha geniş olduğunu söyledi.

Önceki yerlerinde kısıtlı alanlarda çalıştıklarını dile getiren Kaynak, "İlk gelecek olan esnaflardanım. Hazırlıklarımı yaptım, yazıhanemi taşıdım. 30 Ağustos itibarıyla Rami'yi kapatmış olacağız, yeni yerimizde ticaretimize başlayacağız." dedi.

Kaynak, yıllardan beri kendilerini tercih etmiş müşterilerin yeni çarşıya geleceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlük, gelir geçer müşterilerimiz için mesafe önemli. Daha farklı alternatifleri değerlendirebilirler. Daimi müşterilerimiz bize gelecektir. Farklı bir lokasyondayız, Trakya bölgesine yakınız, yeni müşterilerimiz olacaktır. Burası büyük bir nüfus içeriyor, çevremizde epey ilçe var, yeni müşterilerimiz olacak, yeni pazarlara açılacağız."