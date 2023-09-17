İstanbul Eyüpsultan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Yazma Tevrat Ele Geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma Tevrat ele geçirildi. 2 milyon dolar karşılığında satılmak istenen eserle birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yasa Dışı Satışa Çıkarılmak İstenen Tarihi Eser

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şüphelileri tespit etti.

Operasyon Düzenlendi

Tarihi eserin satışı için ilçedeki bir kafede alıcılarla buluşulacağı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda hemen operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.S, A.E, T.Ş, E.B. ve Z.A. gözaltına alındı.

Tarihi Tevrat İncelenmek Üzere Gönderildi

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen tarihi Tevrat da incelenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürdüğü mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.