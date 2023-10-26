İstanbul Emniyeti'nden Sahte İlaç Depolarına Baskın!

İstanbul'da devam eden sahte ve kaçak ilaç operasyonlarında önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan bir operasyonda gözaltına alınan bir kişi, resmi işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaçakçılıkla Mücadele Ekiplerinin Sıkı Takibi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sahte ve kaçak ilaçların piyasada yer bulmaması için yoğun bir çalışma içinde. Şehir genelinde bu tür suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için sürekli operasyonlar düzenleniyor.

Ümraniye ve Beyoğlu'ndaki Baskınlar

Son olarak ekipler, Ümraniye ve Beyoğlu bölgelerindeki belirlenen adreslere baskın düzenledi. Bu baskınlarda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların depolandığı yerlere ulaşıldı.

Ele Geçirilen Sahte ve Kaçak İlaçlar

Operasyonda ele geçirilen 113 bin 188 adet tablet, ampul ve flakon içinde, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bulundu. Bunlar arasında lösemi, ilik ve akciğer kanserine karşı ilaçlar, üst solunum yolu rahatsızlıkları için tedaviler, kan nakli sonrası demir yüklemesini engelleyen ilaçlar ve bağışıklık yetersizliği tedavisinde kullanılan ilaçlar yer alıyordu. Aynı zamanda doğuştan antikor üretiminin bozulduğu hastalıklarda ve AIDS gibi tekrarlayan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan sahte ilaçlara da el konuldu.

Operasyonun Sonucu

Bu büyük operasyonun ardından, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulamaların ardından şüpheli hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanma kararı verildi.