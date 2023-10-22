İstanbul Eminönü Meydanı'nda Kadınlar Filistin İçin Ses Veriyor

Filistin'e destek vermek amacıyla Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin başlattığı oturma eylemi, İstanbul Eminönü Meydanı'nda üçüncü gününde ivme kazanarak devam ediyor.

Kadınlar Tepkilerini Ortaya Koyuyor

Eylemin Cuma günü başlamasıyla, 39 farklı sivil toplum kuruluşundan gelen kadınlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte İsrail'in politikalarına tepkilerini ortaya koymak üzere meydanda buluştu. Bu kadınlar, hem Türkçe hem de İngilizce mesaj taşıyan dövizlerle, "Çocuklar Uyurken Susulur, Öldürülürken Değil" sloganını taşıyan pankartlarıyla dikkat çekiyorlar.

Hayrunnisa Çiçek'in Açıklamaları

Oturma eylemine aktif olarak katılan Hayrunnisa Çiçek, bu eylemi vicdan sahibi ve duyarlı kadınlar, anneler olarak sürdürdüklerini belirtti. Çiçek, "Amacımız, insanlara Filistin sorununu anlatmak ve onları da bu önemli konuda bilinçlendirmek. Katılımın yüksek olduğu bu eylemde, hep birlikte daha ses getirici eylemler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mavi Marmara Derneği'nin Katkıları

Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşları, bireyler ve kadınlarla iş birliği yaparak, Filistin'deki mazlumların sesi olmayı hedeflediklerini belirtti. Karasakız, "Dünyanın dikkatini Filistin'e çekmek ve farkındalığı artırmak için buradayız. Herkesi bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eylemin Süresi ve Amaçları

İstanbul Eminönü Meydanı'nda devam eden oturma eylemi gece yarısına kadar sürecek. Bu eylemle, kadınlar sadece Filistin'deki duruma dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda bu konudaki bilinç ve duyarlılığın artmasını da hedefliyorlar.