İstanbul Elektrik Kesintisi Güncel Bilgiler: 8 Ekim İstanbul Elektrik Kesinti Programı

İstanbul'da yaşayanlar için elektrik kesinti bilgileri oldukça önemlidir. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti programlarını düzenli olarak açıklamakta ve vatandaşlar bu bilgilere erişebilmek için şirketlerin web sitelerini ziyaret etmekte.

Planlı Elektrik Kesintileri ve Önemleri

İstanbul, Türkiye'nin mega kenti olması sebebiyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kesintiler genellikle planlı çalışma ve bakım faaliyetleri nedeniyle gerçekleşir. AYEDAŞ ve BEDAŞ, bu kesintileri vatandaşlara önceden bilgilendirme amacıyla web sitelerinde yayınlamaktadır. Özellikle pandemi döneminde evden çalışan birçok kişi için bu bilgilere erişim oldukça kritiktir. Planlanan kesintilere hazırlıklı olabilmek ve mağduriyet yaşamamak adına kesinti programını önceden öğrenmek büyük önem taşımaktadır.

8 Ekim İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgileri

Son yapılan açıklamalarla, 8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek elektrik kesinti programı netlik kazandı. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hangi ilçelerde kesinti olacağı ve elektriğin ne zaman geri geleceği yer almaktadır. İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşayanlar için bu kesinti programı oldukça kritik bilgiler içermektedir.

Kesilecek İlçeler ve Elektriğin Dönüş Zamanı

İstanbul'da 8 Ekim'de hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektriğin ne zaman geri döneceği konusundaki detaylı bilgilere BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu siteler, kesinti programını düzenli olarak güncellemekte ve vatandaşları bilgilendirmektedir.

8 EKİM ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35092413

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092227

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092189

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah ORG. NURETTİN BARANSEL sk bölgelerinde 08/10/2023 09:30:00 - 08/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092376

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 08/10/2023 10:00:00 - 08/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35093130

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093114

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM BÜYÜKÇEKMECE ELEKTİRK KESİNTİSİ

NO: 35092053

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 08/10/2023 10:00:00 - 08/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35083653

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 319. sk / NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 154., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 08/10/2023 00:01:00 - 08/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083664

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 160., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 08/10/2023 00:01:00 - 08/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083662

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 08/10/2023 00:01:00 - 08/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35094318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094338

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 08/10/2023 12:00:00 - 08/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35092474

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/10/2023 10:00:00 - 08/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 EKİM FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35092120

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, SARIGÜZEL, ZÜLALİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 08/10/2023 09:00:00 - 08/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092294

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAKPEREST ARALIĞI, ÖKSÜZCE HATİP sk bölgelerinde 08/10/2023 14:00:00 - 08/10/2023 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090476

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk bölgelerinde 08/10/2023 22:00:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.