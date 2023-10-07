İstanbul Donacak ! Kışlıkları dolaptan çıkarma zamanı geldi

Meteoroloji uzmanlarından gelen son uyarılara göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası kapıda! Yaklaşan soğuk ve yağışlı günler için hazırlıklı olmak önemli. Uzmanlar tarafından paylaşılan grafiklere göre, belirtilen tarihlerde şehirde soğukluk ve yağışlar etkili olacak.

KIŞ AYAZI ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPACAK

Barajların kritik seviyeye kadar düşmesiyle, milyonlarca vatandaş meteoroloji uzmanlarını yakın takibe aldı. Meteoroloji uzmanları tarafından paylaşılacak yağış haberlerini takip eden vatandaşlara, hem iyi hem de kötü haber geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan uzman isim İstanbul ve tüm Karadeniz Bölgesini uyardı.

O tarihten itibaren kış ayazının etkisini göstermesiyle, yağışların da kuvvetli olması bekleniyor. Soğuk günlerin kapı arasından gireceğini belirterek, montlarınızı ve botlarınızı çıkartmanın vakti geldi. Mevsimlerin değişmesiyle sonbahar mevsiminde yaz etkisini kaybederken, kış mevsimi geliyor.

SOĞUK CEPHE O TARİHTE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Karadeniz Bölgesi üzerinden gelen soğuk hava dalgası, başta İstanbul olmak üzere, Ordu, Giresun, Samsun ve daha birçok ili etkilemesi bekleniyor. Gece yarısı itibariyle aniden soğuyacak havaları, meteorolojiyle uğraşan Kerem Ökten paylaştı. Soğuk cephelerin geldiğini işaret eden Ökten, tarih vererek soğuklukların düşeceğini işaret etti

Karadeniz Bölgesi'nden ilerleyen soğuk hava dalgasını, "Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece İstanbul'dan tüm Karadeniz sahili boyunca Soğuk ve yağış getirecek. Yağış özellikle Bartın tarafında daha etkili. Pazartesi sabahı tüm kuzey şehirler üşüyerek uyanacak..." ifadeleriyle paylaştı.