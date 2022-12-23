Son Dakika

İstanbul'dan yapılan uçuşlarla 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 11 aylık döneminde düzenlenen seferlerle taşınan toplam yük miktarı iç hatta 290 bin 42, dış hatta 2 milyon 420 bin 919 olmak üzere 2 milyon 710 bin 961 ton olarak hesaplandı.

İSTANBUL 23.12.2022, 12:51
İstanbul'dan yapılan uçuşlarla 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin aksadığı dönemde hava kargo taşımacılığı daha da ön plana çıktı.

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'daki havalimanları merkezli gidiş dönüş seferleriyle taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarındaki artış istatistiklere yansıdı.

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak ile kasım döneminde iç hatta 176 bin 804, dış hatta 2 milyon 154 bin 835 ton yük trafiği oluştu.

Bu havalimanındaki seferlerle toplam 2 milyon 331 bin 639 ton yük farklı noktalara nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 383 bin 529 ton yük taşınmıştı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yükün 948 bin 110 ton ve yüzde 69 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 11 ayda 320 bin 273 ton yük taşındı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ocak-kasım döneminde yapılan geliş-gidiş seferleri ile toplam 320 bin 273 ton yük nakledildi.

Bu yükün 112 bin 773 tonu iç, 207 bin 500 tonu dış hat uçuşlarıyla oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından 277 bin 830 ton bagaj, kargo ve posta yükünün taşındığı hesaplanmıştı. Geçen yıla göre nakledilen yük miktarında yüzde 15 artış oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan yılın 11 ayında iç hatta 465, dış hatta 58 bin 584 ton yük nakledildi. Toplam 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü bu havalimanından taşınırken geçen yılın aynı döneminde oluşan yük miktarı 781 bin 463 ton olarak belirlendi.

Bu yıl Türk Hava Yolları başta olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin kargo operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşımasının ardından Atatürk Havalimanı'nda taşınan yükün yaklaşık yüzde 92 azaldığı tespit edildi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 11 aylık döneminde düzenlenen seferlerle oluşan toplam yük miktarı iç hatta 290 bin 42, dış hatta 2 milyon 420 bin 919 olmak üzere 2 milyon 710 bin 961 ton hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemde taşınan yük 2 milyon 442 bin 822 olarak istatistiklere yansımıştı.

Geçen yıla kıyasla İstanbul merkezli uçuşlarla oluşan yükün 268 bin 139 ton ile yüzde 11 artması kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 3 milyon 699 bin 811 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 73'ünün İstanbul havalimanlarından taşındığı tespit edildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Aralık 2022
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:47
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 13 15
14. Kasımpaşa 13 15
15. Hatayspor 13 14
16. Karagümrük 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4