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İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 55'i taburcu edildi, 26'sının tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 55'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, 26'sının tedavisine devam edildiğini, 2 hastanın durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
İSTANBUL 14.11.2022, 11:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.
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