İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor

Türkiye’de eğitim ve iş nedeniyle bulunan Rus gençler, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ve yaptırımların hayatlarını derinden etkilendiğini ifade ediyor.

Bir kısmı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat’tan sonra Türkiye’ye gelen Rus gençler, her gün Taksim Odakule’de Ukraynalıların düzenlediği savaş karşıtı protestolara katılıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan gençler, iki halkın birbiri ile sorunu olmadığını, bunun sadece devletler arası bir savaş olduğunu söylüyor.

Gençler, yaptırımların, Rusya’daki ve diasporadaki tüm Rusları ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.

Serbest meslek sahibi 28 yaşındaki Bogdan Kovyazın, Moskova’dan İstanbul’a geldiğini, savaş karşıtı olduğunu anlattı.

Kovyazın, birçok arkadaşı gibi savaşa karşı çıkmak ve Ukrayna halkına destek vermek için tüm faaliyetlere katıldığını belirterek, "Taksim’de her gün savaşı protesto etmek için toplanıyoruz. Ülkelerini savaş nedeniyle terk ederek mülteci durumuna düşmüş ya da halen savaşın içinde yaşam mücadelesi veren Ukraynalılara ‘Biz de sizinle beraberiz’ demek için yanlarında durmaya devam ediyoruz." dedi.

İstanbul’daki Rus gençler olarak Ukraynalıların düzenlediği "savaşa hayır" protestolarını desteklediklerini kaydeden Kovyazın, Ukraynalılarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Kovyazın, Türkiye’nin savaşın sonlandırması konusunda çabalarından memnun olduğunu ve savaşın en kısa zamanda biteceğine dair umutlarını koruduğunu belirterek, "Türkiye, bu savaşın durdurulmasında elinden gelen çabayı gösteriyor ve önemli roller üstleniyor." diye konuştu.