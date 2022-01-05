İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu

Aşılanma yüzdesinin yüzde 76,4 olduğu İstanbul'da, Delta varyantına göre iki kat yayılma hızına sahip Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak ve aşı olmak için hastanelere yöneldi.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PCR testi ve aşı olmaya gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi ile İstinye Devlet Hastanesi’ne de Kovid-19 testi olmaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hastane önünde başlayan sıra yol boyunca devam etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, test yaptırmaya devam ediyor.

Omicron varyantındaki hızlı ilerlemeye ilişkin,

Delta varyantının tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını, onun üzerine Omicron'un geldiğini aktaran Prof. Dr. Yavuz, "Bütün dünyada ve Avrupa'da görüldüğü şekliyle biz de Omicron'un etkisini görüyoruz. Omicron'un, Delta'ya göre iki kat daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Zaten Delta'nın bulaşıcılığı da çok artmıştı. Ciddi bir bulaşabilme kapasitesi var, kısa sürede çok sayıda kişiyi infekte edebiliyor." dedi.

Yavuz, eksik aşılılarda ve daha önce Kovid-19 geçirmişlerde de Omicron'un hastalık yapabildiğini belirterek, "O nedenle ek aşı dozlarının önemi iyice artmış durumda. Ek aşı dozları, türüne göre değişiyor. Biontech açısından bakarsak, 3 doz Biontech olması gerekiyor insanların. İnaktive virüs aşıları, Omicron'da ne yazık ki biraz daha az etkili görünüyor. Onun için şu anda esas olarak mRNA aşılarıyla aşılama öneriyoruz. Daha önce KoronaVac ile aşılanmışlarsa, mutlaka mRNA aşısı olmalarını öneriyoruz Omicron için." diye konuştu.

Dünyadaki tecrübelere bakıldığında, Omicron'un aşılı ve Kovid-19'u geçirmişlerde daha hafif seyrettiğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Yavuz, "Geçirmemiş kişilerde ve aşısızlarda daha hafif seyredeceğine ilişkin kesin bir şey söylemek mümkün değil.. Onu, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bazı in vitro çalışmalarda sanki patojenisitesi biraz daha azalmış gibi görünüyor ama bu kesin bir veri sağlamıyor bize. 'Aşısızlarda, geçirmemişlerde hastalığın seyrinde bir hafifleme var mı?' sorusunun yanıtını önümüzdeki süreçte kesin olarak söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz, en kritik grubun aşısızlar, bağışıklığı baskılanmışlar ve yeterince antikor yanıtı oluşturamayan yaşlı ve ek dozları yapılmamış kişiler olduğunu sözlerine ekledi.

değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron'un bu şekilde artacağının tahmin edildiğini, beklenen bir artış olduğunu söyledi.