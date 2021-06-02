İstanbul'daki düğün salonu sahipleri, kademeli normalleşmeyle başlayan yoğunluktan memnun kaldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonları, kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle yeniden çalışmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararları çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Genelge kapsamında, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafe bırakılması koşuluyla nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler dünden itibaren artık yapılabiliyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulacak düğünlerde tedbirler gereği yiyecek ve içecek verilmiyor. Kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla törenler yapılabiliyor.

15 Haziran'dan sonraki nikah törenleri ve düğünlerde ise yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, katılımcılara getirilen azami sınır da kalkacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

İstanbul'da bulunan 1200 düğün salonunda, törenler yapılmaya başlanırken sektör temsilcileri kademeli normalleşme kararlarından memnuniyetini dile getiriyor.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen sektörlerinin başında yer aldıklarını, yaklaşık 15-16 aydır hizmet veremediklerini söyledi.

Bu süreçte, bazı işletmelerin kapandığını veya faaliyetlerine ara verdiğini belirten Sönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberiyle sektörün faaliyetlerine devam etmeye başladığını belirtti.

Düğün sektörü gibi evlenecek çiftlerin de bu haberi beklediğini, düğün salonlarının artık hizmet vermeye başladığını dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"İlk dönemde belli kişi ve ikram kısıtlamasıyla, 15 Haziran'dan sonra ikram ve kişi sınırlaması yapılmadan hizmet vereceğiz. Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre yıllık ortalama 500-600 bin civarında nikah merasimi yapılıyor. Bu pandemi sürecindeki 1 saatle sınırla olan düğünler, ailelerimiz ve sektördeki arkadaşlarımız tarafından çok kabullenilmedi. O yüzde şu anda düğün için birikme var. Bu sene yapılacak törenlerle beraber bir yoğunluk bekliyoruz. İstanbul'da biriken düğün taleplerini kaldırabilecek kapasitedeyiz. Düğün salonlarımız, düğünleri hafta içine yayarak ve saatlerini ayarlayarak mümkün olduğu kadar çiftlerimizi mağdur etmeden bu törenlerini yapacak."

Pandemi dönemindeki fiyat artışlarının kendi sektörlerini de etkileyeceğini aktaran Sönmez, "Sektör olarak girdi maliyetlerini bire bir yansıtmayı, arada asla bir kar koymadan, pandeminin etkilediği çiftleri ve aileleri mağdur etmeden bu sıkıntılı süreci beraber atlatmayı düşünüyoruz." dedi.

Sönmez, sektörlerinin de erken aşılanma kapsamında öne alınmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

"Kararın ardından telefonlarımız susmuyor"

Düğün salonu işletmecisi Doğan Can Koçak ise nikah töreni ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere izin verilmesi kararının ardından telefonlarının susmadığını söyledi.

Düğün yapmak isteyen çiftlerin taleplerine değinen Koçak, "Özellikle pazar günleri için bir talep var ama bu günde düğün yapılamadığı için talepleri diğer günlere aktarıyoruz. Yoğunluğumuz yüzde 50 olarak ilk günde arttı. Çok mutluyuz." diye konuştu.