İstanbul'daki AVM yangınına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Metrocity Alışveriş Merkezi'nde 16 Aralık 2022'de çıkan yangınla ilgili raporunu tamamladı.İtfaiyeye saat 12.45.08'de ihbar geldiği, olay yerine gidildiğinde alışveriş merkezinin birinci katındaki Hugo Grup Organizasyon Reklam ve İşletmecilik LTD. ŞTİ isimli iş yeri dahilindeki mobilyaların, sandalyelerin, koltukların, muhtelif elektronik eşyanın, mutfak ve lavabo kısımlarının yanmakta olduğu aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"İş yerinin çatısı yanmak ve çökmek, iş yerinde bulunan kostümler islenmek ve ıslanmak, iş yeri giriş kapıları ve etrafındaki camlar kırılmak, alışveriş merkezinin birinci katındaki camlar kırılmak, alışveriş merkezinin -3, -2, -1, zemin ve 1. kat merdivenleri ve tavanları ıslanmak, alışveriş merkezi dahili islenmek, zemin kattaki iş yerinin ofis duvarları ve tavanı, depo kısmının tavanı ve depodaki muhtelif sayıda ayakkabılar, montlar ve zemini ıslanmak, -1 ve -2. katlarda faaliyet gösteren Marka Dünyası isimli iş yerinin -1. kat asma tavanı kısmen çökmek, -1. ve -2. katlardaki muhtelif sayıda ayakkabılar ve zemin ıslanmak, -3. katta bulunan MR. DIY isimli iş yerinin tavanı ve muhtelif sayıda duvar kağıtları ıslanmak suretiyle zarar görmüştür. Yangın söndürme çalışmaları esnasında araçlara Büyükdere Caddesi 175 sayılı Ferko Signature Yönetimine ait su sarnıcından 100 ton su takviyesi yapılmıştır."

Yangının söndürülmesine müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, alışveriş merkezinin birinci katındaki Hugo Grup Organizasyon Reklam ve İşletmecilik LTD. ŞTİ isimli iş yerinin, Şişli Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 28 Ekim 2022'de mühürlendiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Alışveriş merkezi güvenlik müdürü ve çalışanlarının verdiği sözlü beyana göre iş yerinde elektriğin kesik olmadığı ve iş yeri dahiline güvenlik ekipleri bilgisi dışında giriş-çıkışın olmadığı beyan edilmiştir. İş yerinin mutfak girişinde kullanılmış 1 adet KKT (kuru kimyevi tozlu söndürücü) olduğu görülmüştür. İş yerinin arka giriş kısmında bulunan teras kısmını gören olay anına ait kamera görüntülerinin polis ekipleri nezaretinde incelenmesi sonucu, teknik ekibin kullandığı bölümden terasa kamera saatine göre 12.01 ve sonrasında kimliği tespit edilemeyen kişilerce giriş-çıkış olduğu, KKT ve su bidonları taşındığı görülmüştür. İş yerinin yoğun yanmaya maruz kalması ve çatısının çökmesi sonucu yangının çıkış emarelerine ulaşılamamıştır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda yangının çıkış sebebi tarafımızca tespit edilememiş olup, olayın adli makamlarca tetkik ve tahkikatının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır."