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İstanbul'da yediemin ücretlerine zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı'nda yediemin araç çekme ve park ücretlerine zam kararı alındı.

İstanbul'da yediemin ücretlerine zam yapıldı

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifeleri ele alındı.

Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi dikkate alınarak yapılan düzenlemeye göre park yasağı için araç çekme ücreti 130 liradan 160 lira 5 kuruşa çıkarıldı.

Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 100 liradan 160 lira 5 kuruşa yükseltildi. Kilometre başına 5 liralık ücret de 9 lira 60 kuruşa çıkarıldı.

Çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük otomobillerde 12 liradan 16 liraya, motosikletlerde 5 liradan 8 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 liradan 17,6 liraya çıkarıldı.

İcra İflas Kanunu ve amme alacağı nedeniyle çekilen, trafikten men edilen araçların yediemin otoparklarındaki günlük ücret tarifesi otomobillerde 10 liradan 16 liraya, motosikletlerde 4 liradan 8 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 11 liradan 17,6 liraya, kamyon-otobüs-çekici-iş makinesinde 12 liradan 23,98 liraya çıkarıldı.

UKOME'de İETT çatısı altında birleşen özel halk otobüsleri ile ilgili plaka düzenlemesi yapıldı. Buna göre otobüslerin harf grupları değiştirilerek, seri plaka verilecek.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Otogarı içerisine İBB tarafından işletilecek 4 taksi durağı konulması kararı alındı.

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