Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın İlknur Özkuş
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekliye...
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk...
27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldık
27,8 milyar liralık yatırımı destekleme...

İstanbul'da yasa dışı yollardan getirilen ilaç ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan getirilen kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı yollardan getirilen ilaç ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.G. ve L.T. isimli kişilerin, kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları Türkiye'de sahte barkodla piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Zeytinburnu'nda depo olarak kullanılan bir adrese operasyon yaptı. Depoda yapılan aramalarda, başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollardan getirildiğini, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiğini tespit etti. Ekipler, piyasa değeri 3 milyon olan ilaçlara el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.