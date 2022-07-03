İstanbul'da "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit anıldı.

15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde, İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Vatan Koşusu kapsamında 251 sporcu ve katılımcı, 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden Şehitler Makamı'na geldi.

Sporcular burada Türk bayrağını 15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak'ın ablası Zehra Ayabak ile şehit Mete Sertbaş'ın kızı Selim Sertbaş'a teslim etti. Şehit yakınları bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu.

Burada konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu etkinliği tüm şehitleri anmak için düzenlediklerini belirtti.

Milletin kültüründe, değer yargılarında şehadetin ve gaziliğin ne anlama geldiğini herkesin bildiği bir gerçek olduğunu anlatan Turunç, "Allah her birimizi o ruhtan, o manadan ayırmasın. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise vatan, bayrak ve değerler için canını seve seve feda etmiş 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitleri anmak için toplandıklarını anlatarak, "Bu güzel organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimizi saygıyla sevgiyle anıyoruz." dedi.