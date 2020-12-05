Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve...
Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'...
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda...
Bakan Pakdemirli üç sektöre yönelik desteklerin detaylarını paylaştı
Bakan Pakdemirli üç sektöre yönelik...
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak...

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 1 Aralık'ta Sarıyer merkezli 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 27'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.