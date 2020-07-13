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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar merkezli 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.

75 şüpheli gözaltına alındı

Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 75 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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