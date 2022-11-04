İstanbul'da "Tsunami Farkındalık Tatbikatı" düzenlendi

Fatih Mahallesi'ndeki Büyükçekmece Anadolu Lisesinde yapılan tatbikatta AFAD, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile bazı kurumlar görev aldı.

Senaryo gereği meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler okul bahçesine tahliye edildi. Ardından öğrenciler, tatbikatta görevli ekiplerce daha önce belirlenen güvenli alana yönlendirildi. Alanda öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercan Akar, toplumda depreme karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Zaman zaman benzer tatbikatların yapılacağını belirten Akar, "Buradaki amacımız, 2021 yılında verilen afet eğitimlerinin 2022'de davranış değişikliğine uğrayıp uğramadığının tespitini yapmak. Tatbikatlar sürekli yapılarak öğrencilerimize, vatandaşlarımızda davranış değişikliği oluşturmak ve afete dirençli bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.