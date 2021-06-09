İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.