İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de nisan ayında terör örgütü DKP/BÖG'ün hücre evine düzenlenen operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL 17.09.2022, 18:20
İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Nisan ayında Sancaktepe'de hücre evine gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 kilogram patlayıcı ile 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, bu konuda çalışmalarını sürdürdü.

Detaylı incelemenin ardından hücre evinde 2 şüphelinin parmak izlerini tespit eden ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar M.O. ve E.T, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

DKP/BÖG terör örgütünün eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine 27 Nisan'da akşam saatlerinde Sancaktepe'de bir adrese operasyon düzenlenmişti.

Örgüte ait hücre evi olduğu bildirilen adreste 3 kişinin bomba hazırlarken suçüstü yakalandığı ve burada yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildiği açıklanmıştı.

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