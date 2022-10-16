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İstanbul'da tedavi gören 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da tedavi gören madencilere ilişkin, "6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte." dedi.

İSTANBUL 16.10.2022, 00:20
İstanbul'da tedavi gören 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı madencileri ziyaret etti.Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Koca, maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan bir hastamız yok. Zannediyorum 2 veya 3 gün içinde taburcu edebiliriz." dedi.

Patlama bölgesinden 5'i yanık, 1'i ise karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle 6 hastanın ambulans uçakla en geniş imkanlara sahip olan merkeze getirildiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Biraz önce hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdik. 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ila 85 arasında değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda arrest dediğimiz, kalbinin durduğu ve canlandırma ile geri dönen bir hastamızdı. O hastamızın düne göre durumunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yanık hastalarının durumlarının yani 5 hastanın durumlarının ciddi olduğunu, özellikle ilk 4 günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim."

Koca, hastaların hassasiyetle kontrol edildiğini kaydederek, "Ben de yakından takip ediyorum, Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakından takip ediyor ve bu anlamda bilgi almakta. Önümüzdeki 3-4 gün biraz daha yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek." diye konuştu.

Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastanın solunum cihazına bağlı olmadığı bilgisini veren Bakan Koca, "Genel durumu daha iyi. Kendisiyle hatta konuştuk ama önümüzdeki 3-4 gün yüksek basınçlı oksijen tedavisine cevabı ile, dün bir kez yapıldı. Bugün durumu daha iyi." diye konuştu.

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