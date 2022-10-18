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İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü

Çekmeköy'de, taş ocağında patlatılan dinamitler sonrası çevreye fırlayan taşlar ve meydana gelen sarsıntı nedeniyle bazı evlerin zarar görmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

İSTANBUL 18.10.2022, 16:53
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü

Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan taş ocağında dün akşam saatlerindeki çalışma sırasında dinamit patlatılması nedeniyle oluşan gürültü ve sarsıntının ardından mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

Patlama sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu gören mahalleliler taş ocağının önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Durumun haber verilmesi üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili tutanak tuttu.

Mahalle Muhtarı İlhan Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zaman zaman bu durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Daha önceki yıllarda da böyle olaylar meydana geldiğini, son yaşadıklarının ise çok farklı olduğunu belirten Kılıç, "Burada yapılan patlatmada taşlar adeta mahallenin üstüne yağdı. Bizi teselli eden tek şey bir insanın başına düşmemiş olması. Çatılarda kırıklar var, duvarlara vuran taşlar var. İnsanlar bahçedeyken yanına düşen taşlar var. Sarsıntıdan dolayı evlerde de ciddi çatlaklar var. Başta camimiz olmak üzere birçok kişinin evinde çatlaklar var." diye konuştu.

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