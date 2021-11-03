İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Fatih'te Aksaray mevkisinde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.
Denetimlerde, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadığı ve müşteri seçtiği tespit edilen bir taksi sürücüsüne 1339 lira para cezası kesilirken, çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alındı.
Öte yandan emniyet kemeri takmayan 2 taksi sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.