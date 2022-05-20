İstanbul'da 'Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' başladı

"2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu planları doğrultusunda saha tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın başlangıcında İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan Tatbikat Yönetim Merkezinde, AFAD İstanbul İl Müdürü ve diğer yetkililerden brifing aldı.

AFAD tarafından geliştirilen AFAD-RED sisteminde üretilen senaryo gereği İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamını farklı düzeyde etkileyecek simülasyona göre tatbikat uygulamaları Kağıthane merkezli gerçekleştiriliyor.

Kağıthane'de uygulanmaya başlanan tatbikatta, tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi, deprem sonrasında İstanbul’dan tahliye edilecekler için kara, deniz, hava ve demir yolu transfer noktalarının faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Tatbikat ile ayrıca ulusal ve il düzeyli afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin görülmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev alıyor. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ile kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot, İHA, JİKU gibi 500 araç yer alıyor.

İlk kez gerçekleştirilen uygulamalar

İstanbul'daki "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek 5 uygulama ise şöyle:

Devreye alınan "AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi" ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, drone, helikopter, yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanılıyor.

Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerin kurulumu için alanlar hazır hale getirilirken, 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psiko-sosyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer alıyor.

Afet yönetimi bilişim altyapı kullanım sonuçlarını izlemek için Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) yeni geliştirilen Tahliye ve Yerleştirme Modülü, Barınma Modülü, Araç Görevlendirme ve Takip Modülü ve Muhtar Ayni Yardım Dağıtım Modülü'nün testleri yapılıyor.

AFAD Acil Mobil Uygulaması tatbikat bölgesinde aktive edilerek, vatandaşlara "Acil Çağrı Başlatma" olanağı sunuluyor.

Ayrıca tatbikat kapsamında son 2 yılda oluşturulan 39 ilçe AFAD merkezinden biri olan Kağıthane İlçe AFAD Merkezi de kullanıma açıldı.

Kağıthane merkezli tatbikat kent genelinde 18 ayrı noktada başlatıldı. Tatbikat, İstanbul İl AFAD Merkezi, Kağıthane'de belirlenen 10 farklı nokta, Bakırköy'de 3 farklı nokta, Alibeyköy Cep Otogarı, İstanbul Havalimanı, Yenikapı İDO İskelesi ve Yeşilköy Tren İstasyonu'nda icra ediliyor.

Tatbikatın bir ayağı olan İstanbul Havalimanı'nda ise senaryo gereği yaralıların tahliyesi hazırlıklar yapıldı.

Deprem sonrası İstanbul'dan tahliye edilecek vatandaşlar için İstanbul Havalimanı transfer noktası olarak belirlendi. Senaryo gereği Kızılay'ın mobil aşevi aracı afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Havalimanı aracılığıyla tahliye edilecek depremzedeler için kayıt masası da oluşturuldu.

2022 Afet Tatbikat Yılı

AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahalede görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak gibi amaçlarla 2022 yılı ''Afet Tatbikat Yılı'' olarak ilan edildi.

''Afet Tatbikat Yılı'' faaliyetleri kapsamında 81 ili kapsayacak şekilde birçok farklı alanda tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

"Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'daki toplanma alanlarımızın kişi başına düşen metrekaresi, var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Bu, çok önemli bir adımdır." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" kapsamında Kağıthane’deki Muhsin Yazıcıoğlu toplanma alanında yapılan çalışmaları takip etti.

Tatbikat çalışmaları sonrası gazetecilere açıklama yapan Soylu, AFAD, Valilik, Kağıthane Belediye Başkanlığı ve diğer paydaş ekiplerle Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir tatbikat yaptıklarını belirten Soylu, deprem tatbikatında denenen ve başarılı olan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Hava görüntüleme, insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, dronlar, helikopterler, kent yönetim güvenlik sistemleri, yaka kameraları ve cep telefonları üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kullandığı iletişim haberleşme aracıyla her taraftaki görüntüleri tek kanal üzerinden alabilme kabiliyetine sahibiz. Bütün tatbikat alanının görüntüsünü Ankara’daki kubbe dediğimiz AFAD Genel Merkezi'ne, ildeki güvenlik acil durum merkezine, il AFAD koordinasyon merkezine, Jandarma Genel Komutanlığının bu konuyu yöneten tırına ve onların araçlarına atabilme ve yönetebilme kabiliyetine sahibiz."

Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ile kimlerin toplanma alanına geldiğini, kimlerin barınma alanına gittiğini, kimlerin memleketine gittiğini, hastaneye sevkleri sistemin içine atabildiklerini ifade eden Soylu, ayrıca Türkiye’de ilk kez afet araçlarını sisteme yükleyip ihtiyaca göre yönlendirebildiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının iki yıldır akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edildiğini anlatan Soylu, “Son iki yıldır yaşadığımız bütün afetler bize büyük acılar, kayıplar verdi ama öğretici de oldu. Bu süreci de kendimize ait yönetim sürecine katma değer olarak kattık. Burada arama kurtarma senaryolarımız, yaralanan vatandaşlara ait senaryolarımız, toplanma alanlarının ihtiyaçlarıyla ilgili senaryolarımız var. Tüm senaryoları ilgili bütün kurumlara iletiyoruz. Senaryolarla ilgili eksiklikleri de görüp tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ''Afet Tatbikat Yılı'', geçen yılın ''Afet Eğitim Yılı'', bir önceki yılın da ''Afetlere Hazırlık Yılı'' olduğunu hatırlatan Soylu, "Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız." dedi.

Ayrıca baraj kapağının patlaması, kış kurtarma gibi tematik tatbikatlarının da bulunduğunu aktaran Soylu, yıl sonuna kadar tatbikatların devam edeceğini vurguladı.

"Afete hazırlık için çok hızlı bir güçle çalışıyoruz"

Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, şunları dile getirdi:

"Biz depremde, selde, orman yangınlarında, kaya düşmesinde, çığda afet bölgesiyiz. Bu konuların her birinde kendine ait yetkinlikler, kamu ve sivil toplumun birbiriyle eş güdümü gerekir. İstanbul'da Valiliğimizin, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın koordinasyonunda, yine Jandarma'nın genel yönetiminde iyi bir çalışma yapıldı. Çalışma sonucu da İstanbul'daki toplanma alanlarımızın kişi başına düşen metrekaresi, var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Bu, çok önemli bir adımdır. Toplanma alanlarındaki esas unsur şudur; 500 metreye kadar bir toplanma alanı yapabilme kabiliyeti ortaya koyabilmektir. Bu, uluslararası anlamda da doğru bir standarttır. İstanbul, yerleşik bir şehir olduğu için biz yüzde 80'inde 500 metreye kadar bulduk. Yüzde 20'sinde 500 metreden 1,5 kilometreye kadar toplanma alanları bulabildik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Lojistik, sağlık, beslenme gibi alanlarda da tatbikatların devam edeceğini bildiren Soylu, her grubun başkanının, alanın uzmanı kurumlar olduğunu kaydetti.

İl risk azaltma planlarını, valiliklerin koordinasyonunda planlanan tarih olan 2025 yılından önce bitirdiklerini belirten Soylu, tüm adımların bu planlara göre atılacağını söyledi.

Tatbikatların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama biz afete hazırlık için çok hızlı bir güçle çalışıyoruz. Sürekli kapasitelerimizi geliştirip eğitimler ve tatbikat yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir talimatı var: 'Türkiye, afet öncesi de afet anı da afet sonrası da bütün dünyaya rehberlik ve liderlik edebilecek konuma yükselmelidir.' Biz bu talimat çerçevesinde zor gününde milletimizin ve dünyanın yanında olmaya çaba gösteriyoruz. En son Ukrayna’da da AFAD'ımız STK'lerle birlikte tahliye, beslenme ve diğer alanlarda her türlü desteği ortaya koydu."

Soylu, konuşmasının ardından Sadabad Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerin araç ve stantlarını ziyaret etti.

Tatbikat sırasında Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve diğer yetkililer eşlik etti.