İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

İSTANBUL 05.04.2022, 20:04
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Önerilen teklifler

Teklifte İstanbullunun yüzde 86'sının kullandığı kademe olan 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68,34 zam istendi ve birim fiyat 10,8 lira olarak önerildi.

Ancak her ay tüketilen 2,5 metreküplük suyun 0,5 metreküplük kısmının "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz olması nedeniyle şu an birim fiyatı 5,56 lira olan suyun faturaya 9,36 lira olarak yansıyacağı kaydedildi.

16 metreküp üzeri kullanım kademesi için fiyat 15,10 lira olarak önerildi. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde konut için 2,7 lira, konut ortak sayaç 15,1 lira, konut inşaatı şantiyesinde 15,1 lira, iş yeri 27,4 lira, mahalle olan yerlerdeki iş yerleri için de 2,7 lira olması istendi. Kırsal mahalle yerleşik alandaki konutlarda 2,7 lira, kırsal mahalle iş yerlerinde ise 13,51 lira önerisinde bulunuldu.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İSKİ'nin İstanbul halkının bir kurumu, kimsenin özel şirketi olmadığını ve kurumun menfaatlerinin herkesin ve İstanbullunun menfaatine olacağını belirterek, "Aynı sıkıntılı süreci yaşamaktansa, uzlaşı çıkıp İstanbul halkının mutlu olacağı, İSKİ'nin bir şekilde rahatlayacağı bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti teklifin revize edilmesini istedi

İSKİ'nin satıştan kaynaklı değil, yönetim zafiyetinden kaynaklı zarar ettiğini ileri süren AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen ise, "Bu maliyet tablosu gerçeği yansıtmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılındaki gider bütçesi 8 milyar dersek, 2022 yılında gelen bütçesi de 10 milyar 364 milyondu. İSKİ'ye yüzde 30'luk artışla 12 milyar 630 milyonluk bir bütçenin yeterli olacağını, yani İSKİ'nin sağlıklı bir mali yapıyla hizmetlerini devam ettirebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bilmen, teklifin revize edilerek meclise getirilmesini istedi.

Verilen 2,5 saatlik aranın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, maliyet hesaplarında bazı itirazları olduğunu, mayıs ayında bütün itirazlarını yapacaklarını söyledi.

Yeni teklif

Maliyet hesaplarında herhangi bir sorun olmadığını kaydeden Balyalı, "0-15 metreküp birinci kademe konut 8,33 lira, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut 12,51, iş yeri 22,40 lira olarak öneriyoruz." dedi.

Balyalı, TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de tekrar sunarak, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin de 1. kademe konut için 2,77 lira, ikinci kademe konut için 4,17 lira, iş yeri için 7,46 lira olarak eklenmesini önerdi.

AK Parti grubu, birim fiyatlarına zammı kabul etti ancak TÜFE oranının suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına karşı çıktı.

Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oylamaya sunuldu ve yeni tarife oybirliği ile kabul edildi.

İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapılırken, "İnsani Su Kullanım Hakkı" ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 lira olarak yansıyacak.

Öte yandan 8,35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12,51 lira, 14,95 lira olan iş yeri su fiyatı 22,40 lira, 8,35 lira olan şantiye su fiyatı 12,51 lira, 1,39 olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2,08 lira, 3,73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2,08 lira olarak belirlendi.

Bu arada köy tarifesi bedeline de "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın yansıyacağı da bildirildi.

Yorumlar (0)
6
açık
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22