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İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

İstanbul'da sağlık çalışanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı toplu taşıma araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

Geçen yıl mart ayında çıkarılan ve sağlık çalışanlarının toplu taşıma ile İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmalarını sağlayan kararın süre uzatımına ilişkin teklif İBB Meclis gündeminde oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste alınan kararla, İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Verilen teklif ile bu haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel ve tıp fakültesi son sınıfta okuyan stajyer doktorlar da dahil tüm çalışanlar yararlanacak.

Ayrıca, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarının yanı sıra İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan yararlanması karara bağlandı.

Karar dolayısıyla İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanılmasından doğacak gelir kaybı da İBB tarafından sübvanse edilecek.

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