İstanbul'da sağanak, hortum ve sel meydana geldi

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu etkili oluyor.

Vali Yerlikaya: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da dünden itibaren kuvvetli sağanak yağışla ilgili ikazda bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki hortum oluştu. Maalesef Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokak'ta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü'nde çok az bir iki noktada oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Vefat eden kardeşimize vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

Yerlikaya, Suriyeli çocuklar başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlara şifalar dilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ve bütün şehrimize de geçmiş oldun diyorum. Caddede bodrum katlarda su boşaltma ile ilgili AFAD, itfaiye, Esenyurt Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve bütün kurumlarımız çok özverili çalışma yapıyorlar. Sokağımızı çamurdan temizleme çalışmaları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm, şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey aradı. Bütün şehre geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Burada, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız tespitleri yapıp gereken yardımları ulaştıracak. Esenyurt Belediye Başkanımız ile bu gece evinde kalamayacak vatandaşlar ile neler yapacağımızı konuşuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz."



Vali Yerlikaya, yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla Haremidere'nin durumunu konuşacaklarını aktararak, "1272 Sokak'ta geçmişte de aynı su baskınlarının olduğunu söyleyenlerle konuştuk. Niyetimiz şu; aynı sıkıntının bir daha olmaması için kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, buradaki eğimi görüyorsunuz, 1272. Sokak'ta bodrum katlarının konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren oranın kullanılmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Ev eşyası ve kira yardımı ile ilgili gereken desteğimizi devletimiz, kurumlarımız, valiliğimiz hep beraber el birliği ile sunacağız ve buraya sahip çıkacağız. Tekrar Esenyurduma , Çatalcama, Beylikdüzümüze ve bu sağanak yağıştan zarar gören bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Burada özverili çalışan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trafik yoğunluğu yüzde 45

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.