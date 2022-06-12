İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.
İSTANBUL 12.06.2022, 12:07
Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.
Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.
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kısa süreli yağmur
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|36
|45
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|36
|45
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|36
|44
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|44
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|93
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|40
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|47
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|46
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|42
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|42
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|39
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|38
|39
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|38
|39
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|38
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|31