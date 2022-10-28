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İstanbul'da oto sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İstanbul Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İSTANBUL 28.10.2022, 11:30
İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde dış cephe çalışması yapıldığı sırada oksijen tüpleri patladı. Patlama sonucu, olay yerinde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, çevrede bulunan vatandaşları olay yerindeki tüplerin patlama ihtimali bulunduğu gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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