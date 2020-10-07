İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın 8'incisi gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, İstanbul'da salgınla mücadelede kapsamında yürütülen denetim çalışmaları ile filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

HES Kodu uygulamasını, kamu kurumlarının hepsinde başarıyla uygulamaya koyduklarını belirten Yerlikaya, düğün, nişan, nikah, cenaze merasimi, toplantı ve törenler gibi sosyal faaliyetlerin önlemlere uygun şekilde icra edilmesi için kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, sağlık ve belediye ekipleriyle 7/24 görevde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin pandemiyle mücadelede dünyaya örnek bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Dünyanın 14'üncü büyük metropolü İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz. İlimizde yapılan PCR testlerden alınan numuneler 15'i kamu, 13'ü özel olmak üzere toplam 28 laboratuvarda analiz ediliyor. Bugün itibarıyla günlük yaklaşık 37-38 bin test kapasitesine ulaştık. Nisanda pandeminin pik dönemine göre, şu anda yatan hasta sayımız yüzde 80 azaldı. Pozitif veya temaslı olanlara filyasyon oranımız yüzde 99'un üzerine geldi. Ortalama filyasyon süremiz ise 13 saate kadar düştü. Hızlı tanılama ve filyasyon ekiplerimizin erken müdahalesi, şehrimizde salgınının sınırlandırılmasında başarılı olmamızı sağladı. İlimizdeki hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın sayılarındaki değişimi birebir takip ediyoruz."

Yerlikaya, İstanbul'da Kovid-19 mücadelesini başarıyla yerine getiren, güçlü ve inanmış bir ekibin iş başında olduğunu belirterek, hastanelerde ve sahada görev yapan sağlık çalışanları ile diğer personelleri tebrik etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime başladığını anımsatan Yerlikaya, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığının korunması, okulların ve servislerin hijyeni konusunda ellerinden gelen gayretin daha fazlasını hep birlikte göstereceklerini ifade etti.