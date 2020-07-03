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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kentte güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen ürünleri imha edilmiş gibi gösterip sattıklarını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yönetmek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kurulan örgüte üye olmak suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığına yediemin hizmeti veren 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Milli Emlak Müdürlüğünde görevli memurun da bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin depolardaki aramaları devam ediyor.

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