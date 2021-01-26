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İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısı, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevrelerinde öğleden sonra yağmur bekleniyor.

İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, sıcaklıkların geceden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney, geceden sonra bölgenin batısında kuzey yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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