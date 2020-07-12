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İstanbul'da normalleşmeyle şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 1150'ye çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Özcan, "İstanbul'da normalleşme dönemiyle birlikte günlük otobüs sefer sayımız 1150'ye çıktı." dedi.

İstanbul'da normalleşmeyle şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 1150'ye çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "İstanbul'da normalleşme dönemiyle birlikte günlük otobüs sefer sayımız 1150'ye çıktı." dedi.

Özcan,  yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kaldırıldığını anımsattı.

Kısıtlamanın kaldırılmasının piyasaya olumlu katkı sağladığını belirten Özcan, "Normalleşme dönemi öncesinde firmalarımızın sefer sayısı çok düşmüştü. İstanbul'da normalleşme dönemiyle birlikte günlük otobüs sefer sayımız 1150'ye çıktı." diye konuştu.

Özcan, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan tüm şehirlere seferler düzenlendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını başladığı andan beri tüm tedbirlerimizi almıştık. O zamandan bu zamana kadar seferlerimizde bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi nedeniyle yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Firmalarımız seferlerdeki kısıtlamaların kalkmasından memnun. Otobüsleri dolu olması ülke ekonomisine de katkısı var. Otogarların doluluğu bu nedenle önemli. Koronavirüsün tamamen bitmesi ve tam kapasiteye geçmemiz sektöre daha canlılık kazandıracak. Ayrıca şu anda uygulanan yüzde 50 yolcu taşımacılığının da en kısa sürede kaldırılıp yüzde 100'e çıkarılmasını bekliyoruz."

"Bayram için firmaların hazırlıkları sürüyor"

Kurban Bayramı için de firmaların hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Özcan, bayramda da pandemi dönemindeki tüm tedbirlerin uygulanacağının altını çizerek, "Bayram için hazırlıklarımız tamam. Tüm planlamaları yapıyoruz. Bayramda bakanlığının yeni belirleyeceği fiyat listesini firmalarımız bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bayramda bazı yolcuların, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif bilet arayışına girdiğini vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolcular bu nedenle korsan taşımacılığı tercih edebiliyor. Bunun olmasını istemiyoruz. Korsan taşımacılık için bir dosya hazırladık. İlgili mercilere bunları ileteceğiz. Vatandaşlarımız korsan taşımacılığa yönelmesin."

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