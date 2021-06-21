İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. Bugün kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da sahil şeridinde müsilaj görülmezken, bazı yerlerde sahilden 1 ila 2 kilometre açıkta birikmeler olduğu gözlendi.
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi.
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:35