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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi.

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. Bugün kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da sahil şeridinde müsilaj görülmezken, bazı yerlerde sahilden 1 ila 2 kilometre açıkta birikmeler olduğu gözlendi.

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