İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar sürüyor.

Bugün etkili olan rüzgar nedeniyle müsilajın, Anadolu Yakası'nda Caddebostan, Maltepe ve Kartal sahillerinde azaldığı, Kurbağalıdere'de ise iç kesimlerde biriktiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, Kurbağalıdere'de müsilaj temizleme çalışması devam ediyor.

Yetkililer, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda birikebileceğini, bu nedenle araçların ve görevlilerin hazır bekletildiğini aktardı.