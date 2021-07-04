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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, rüzgarın etkisiyle müsilaj (deniz salyası) yoğunluğunun azaldığı görülürken, temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar sürüyor.

Bugün etkili olan rüzgar nedeniyle müsilajın, Anadolu Yakası'nda Caddebostan, Maltepe ve Kartal sahillerinde azaldığı, Kurbağalıdere'de ise iç kesimlerde biriktiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, Kurbağalıdere'de müsilaj temizleme çalışması devam ediyor.

Yetkililer, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda birikebileceğini, bu nedenle araçların ve görevlilerin hazır bekletildiğini aktardı.

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