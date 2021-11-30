İstanbul'da motokuryeler, motosiklet ve scooterlara yönelik denetim yapıldı İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan başta motokuryelik hizmeti veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

30 Kasım 2021 Salı 15:37