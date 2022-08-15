İstanbul'da kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
İstanbul genelinde etkili olan yağış su baskınlarına yol açtı. Beykoz'da çöken duvarın altında kalan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarıyer'de dereden taşan sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan kadın ile çocuklarını itfaiye kurtardı.
İSTANBUL 15.08.2022, 18:21
Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.
Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi, Eminönü'nden Sirkeci yönüne ulaşımı zaman zaman aksattı.
Fatih'teki Piyer Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
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