İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Tokat, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Çobançeşme'deki pazarda satışa çıkardı.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

İki gün içinde 20 kurbanlık sattı

Tokat'tan pazara 68 kurbanlık getiren Mehmet Şavkıran, iki gün içinde 20 kurbanlık sattığını söyledi.

Şavkıran, bu sene satışların iyi olduğunu belirterek, "Vatandaşlar hayvanlarını erkenden alıyor, çünkü geçen yıl kurbanlık kalmamıştı. Hayvan sayısının az olması etkili oldu. İnşallah hayvanlarımızı bitireceğiz. Her yıl özel istek üzerine tonluk hayvan getiriyorum. Bu yılki hayvanı 74 bin liraya sattık. Geçen yıl canlı hayvanda kilogram 30-35 liraydı, bu yıl ise 65-70 lira arasında olacak." diye konuştu.