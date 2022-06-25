İstanbul'da Kur'an kurslarında hedef 300 bin öğrenci

Akbıyık, yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Bu yıl yatılı yaz Kur'an kurslarının da açılacağını dile getiren Akbıyık, "Yaz kursları ve yatılı kurslarımız kayıtlara 20 Haziran'da başladı, 4 Temmuz'da sona erecek. Yatılı kurslarımız 18 Temmuz'da başlayıp 1 ay sürecek. Kayıt yaptırmak isteyenler kurslarımıza, camilerimize ve müftülüklerimize başvuru yapabilirler. Bununla birlikte kursların sona erdiği tarihe kadar gelecek bütün öğrencilerimizin kaydı alınmaya devam edecek." dedi.

Yaz Kur'an kurslarına 4'ten 22 yaşına kadar öğrencilerin katılabileceğini aktaran Akbıyık, yatılı yaz kurslarına ise 12-18 yaş aralığındakilerin başvurabileceğini ifade etti.

Akbıyık, "Öğrencilerimiz başvurdukları ve eğitim almayı istedikleri camilerimiz olsun, Kur'an kurslarımız olsun, yaz Kur'an kursu niteliğinde açılabilecek D grubu kurslarımızda imkanlar dahilinde yaşlarına göre ve Kur'an-ı Kerim bilip bilmemelerine göre belirli seviyelere ayrılmak suretiyle eğitim alabilecekler." diye konuştu.

Türkiye'de bireylerin çoğunluğunun dini bilgilerini yaz Kur'an kursunda alabildiğine dikkati çeken Akbıyık, bunun dışında dini eğitim için yeterli fırsatın ve imkanı bulunmayabileceğini anlattı.