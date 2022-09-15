İstanbul'da kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kulübün izni ve bilgisi dışında kurulan ve kripto para cüzdanı verme vaadiyle yatırım yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları öne sürülen www.bjk-coin.com internet adresi yöneticilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kulübün başvurusu üzerine yaptığı çalışma sonrası siteyi kuran 2 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.A. ile K.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, sim kart, flaş bellek, 2 harici disk ile ruhsatsız silah ve 29 mermi ele geçirildi.