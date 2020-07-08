Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor
Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga...
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187...
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak ?
Süper Lig'de yeni sezon ne...
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit...

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında İstanbul'da kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında toplu taşıma araçları, ticari taksiler ile hususi araçlar üzerinde denetim yapıldı. Uygulama kapsamında vatandaşların ve sürücülerin takmaları zorunlu olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Harbiye'de kontrol noktasında durdurulan bazı araçlarda maske takmayanlara para cezası işlemi uygulandı.

Eminönü'ndeki kontrol noktasında ise polis tek tek araçları durdurarak denetimleri gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek uygulamada, "Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların'' denetleneceği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKovid19Denetİm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.