İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
İSTANBUL 19.07.2022, 21:09
Alınan bilgiye göre, Fazlı Uluçay'ın kullandığı 46 GH 096 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri çevre önlem alırken yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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