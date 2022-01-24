İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise daha fazla ilerleyemeyeceklerini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.

Başta Avrupa yakasının batı ve kuzey ilçeleri olmak üzere etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çok sayıda otobüs ana arterlerde ve ara sokaklarda mahsur kaldı.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de yolda kalan otobüsler nedeniyle özel araçlar da trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor.