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İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre kaçak etil alkol ve 3 bin litre sahte içki ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince sahte alkol üretimi yapan şüpheliler, yaklaşık iki ay takip edildi. Sahte içki yapımında kullanılmak üzere İstanbul’a kaçak yollarla getirilen yüklü miktarda etil alkol, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilere ait TIR’da yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 10 bin litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, H.M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin, daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda bu kez bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Kamyonette yapılan aramalarda 100 Cl'lik şişelerde 3 bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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