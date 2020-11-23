Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini...
2020'de 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı
2020'de 2,48 milyar lira destek...
Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz
Ara tatilin ardından bir kez...
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin...
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru...

İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ekiplerin otobüste yaptığı HES kodu taramasında Kovid-19 olduğu belirlenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Eyüpsultan'daki Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM bağlantı kavşağında denetim noktası oluşturdu.

Ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının sürücülerini uyardı. Yolcular da maske ve sosyal mesafe konusunda ikaz edildi.

Ekiplerin bir otobüste yaptığı HES kodu taramasında Kovid-19 olduğu belirlenen bir kişi, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu kişiye adli işlem uygulanacağı ve 3180 TL idari para cezası verileceği öğrenildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.