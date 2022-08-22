İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
İstanbul Bahçelievler'de İstanbul Su ve Kanalitazyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan çevreye su yayıldı.
İSTANBUL 22.08.2022, 17:22
İSKİ ekibinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki onarım çalışması sırasında su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Ekipler yaptıkları müdahaleyle suyu kesti.
Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun çevreye yayılması ve İSKİ ekibinin çalışması yer alıyor.
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