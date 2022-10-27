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İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL 27.10.2022, 13:24
İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinasyonunda polis, jandarma, zabıta ve İBB birimlerinin katılımıyla Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve Şile'de yapılan denetimde ekipler, durdurdukları kamyonlarda hafriyat taşıma kabul belgesi, sarı belge, branda ve kirlilik kontrolü yaptı.

Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kontrol sırasında uygulamayı gören ve evrakları eksik olan bir kamyon şoförü kaçarken, İBB zabıta ekiplerince yakalandı. Aracın kontrolünü yapan ekipler, eksik evrak nedeniyle sürücü hakkında cezai işlem uyguladı.

Arnavutköy'de yapılan denetimde de eksiklikleri olan sürücülere ceza yazıldı. Denetimler sırasında bazı kamyon şoförlerinin denetimlere destek verdiği görüldü.

Yılbaşından bu yana 2 bin 500 denetim gerçekleştirildi

Haraççı Hadımköyü Yolu'nda gerçekleştirilen denetimlere katılan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul'da kaçak dökümleri önleyebilmek için sürekli denetimler yaptıklarını, bugün de hafriyat sirkülasyonunun en yoğun olduğu 8 noktada eşzamanlı olarak denetimde bulunduklarını söyledi.

Erdinçler, denetimlerde kamyonları durdurarak gerekli belgeleri sorduklarını, belgeleri tamam olan sürücülerin devam ettiğini, eksik olan sürücülere ise idari yaptırım ile cezai işlem uygulandığını aktardı.

Bu yıl ocak ayından bu yana 2 bin 500 civarında denetim gerçekleştirildiği bilgisini veren Erdinçler, "Bu denetimler sırasında yaklaşık 1500'den fazla da cezai işlem uygulandı. Dron ile kamera sistemlerinden de takip ediyoruz. İstanbul genelinde 94 kamerayla izliyoruz. Kameralardan izlediğimiz görüntülerle de cezaları uygulayabiliyoruz hem de araçlarımızda takip sistemlerimiz var. ATS sistemimizde kayıtlı 9 bin 500 tane kamyon var. Bunların her hareketlerini, nerede olduklarını, damperlerini kaldırıp kaldırmadıklarını her şeyini izleyebiliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da en çok kaçak dökümün gerçekleştiği alanın Arnavutköy, Deliklikaya ve Başahşehir bölgeleri olduğunu aktaran Erdinçler, bu ortak denetimler sayesinde kaçak dökümlerde çok ciddi azalmalar olduğunu kaydetti.

Erdinçler, Arnavutköy bölgesindeki kaçak dökümlerde yüzde 90 azalmanın olduğunu söyledi.

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