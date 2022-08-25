İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İSTANBUL 25.08.2022, 11:41
Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş'ta etkili oluyor.
Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, birçok cadde ve sokakta su baskınları oldu.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.
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