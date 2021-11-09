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İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla yarın Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacak.

İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz."

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