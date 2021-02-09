İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Anadolu Yakası'nda sahilde büyük dalgalar oluştu.Kentte dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanırken, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde 1180 Sokak'taki 4 katlı iki binanın çatısının düşmesi nedeniyle park halindeki 5 araç hasar gördü.

Vatandaşların zarar gören araçlarının üzerini branda, battaniye ve kilimlerle kapattığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise kuvvetli fırtına nedeniyle sahilde büyük dalgalar oluştu.

Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahilinde vatandaşlar, yer yer 2 metreyi bulan dalgalar önünde hatıra fotoğrafı çekti.